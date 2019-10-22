ВКС РФ сели на сирийской базе Табка, оставленной США и курдами-террористами

Вертолеты российских Воздушно-комических сил приземлились на военном аэродроме Табка, который оставили военные США и курды террористы.

Базу охраняют служащие САА и союзных формирований, пишет ТАСС. На данный момент они разбирают завалы и избавляются от остатков разбитой техники.

«Наша задача — обеспечить максимальную безопасность аэродрома, защищать его от возможных нападений. Сейчас аэродром наш, и больше мы отсюда не уйдем», — заявил командир подразделения сирийской армии.

В 2014 году, когда гражданская война была в самом разгаре, военный объект захватили террористы группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Через три года база перешла отрядам оппозиционных и проамериканских СДС. Как рассказал командир, члены ИГ* разрушили взлетно-посадочную полосу, а американцы не стали ничего восстанавливать.

«Сейчас наши военные разбирают завалы бетона, а также убирают остатки разбитой техники», — добавил он.

Турция 9 октября объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира». Дело в том, что курды из «Демократических сил Сирии» под предлогом освобождения восточных районов арабской республики от ячейки «Исламское государство»* попросту оккупировали территорию. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы намерены очистить от боевиков приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган. Армии Турции и их союзникам уже удалось освободить от террористов ряд населенных пунктов.

17 октября Анкара и Вашингтон достигли договоренности о перемирии. Турецкая сторона приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Курдские радикалы же за этот период должны покинуть захваченные территории. Если этого не произойдет, то военные Турции будут продолжать наступление до полного освобождения земель.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.