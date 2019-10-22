- Окончательное решение по курдам-террористам Турция примет после переговоров с РФ

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии против курдов-террористов будет продолжена, если боевики до конца 120-часового перемирия не покинут 30-километровую зону безопасности в приграничных районах.

Ситуацию прокомментировал военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, который назвал неоднозначными ожидания по поводу возможного продолжения антитеррористической операции Анкары.

По словам эксперта, которые во вторник приводит информационное агентство New Inform, в настоящее время продолжаются большие торги, а окончательная формула военной операции очевидно будет согласована в ходе предстоящих российско-турецких переговоров.

«Мы пока советуем Эрдогану проявлять максимальную осторожность. Аналогичный совет, только в крайне грубой форме, ему дал и президент США Дональд Трамп», - напомнил Баранец, добавив, что детально операция в Сирии будет детально прорисована на встрече президентов России и Турции, а сейчас, конечно, нет гения, который мог бы рассказать, как разрулить сложившуюся ситуацию.

При этом эксперт отметил, что курдские вооруженные формирования, представляющие из себя серьезную военную силу, отступать не захотят, но если им все же придется это сделать, террористы вернутся и беженцам, занявшим их дома, придется несладко.

Эрдоган же, отметил Баранец, оставил за собой моральное право возобновить наступление, так как все знают, что США на протяжение длительного времени накачивали оружием курдских террористов и продолжают это делать до сих пор.

«Естественно, речь идет о серьезной вооруженной силе, которая будет продолжать сопротивляться, но ее мощь нельзя сопоставить с мощью турецкой армии. По замыслу Эрдогана, в освобожденные районы должны будут прийти беженцы из Курдистана, и их там очень много. Но курды, которые могут и отступить, не дадут спокойно жить людям, которые однажды заняли их дом», - пояснил эксперт, сделав вывод, что приграничные районы нуждаются в хорошей вооруженной охране.

В заключение Баранец отметил, что Турции нужно наладить диалог с боевиками, разработав такую форму военной операции, которая позволит эффективно решить «курдский вопрос». Однако, добавил эксперт, понимая необходимость заключения договоренности с курдами, нужно понимать, что диалог необходимо вести не с боевиками, а с теми, кто «рулит» ситуацией, так как там есть генералы, контролирующие курдские бандформирования на 70%.

«Чего можно ожидать? В первую очередь нужно дождаться завтрашнего дня. Это Ближний Восток. Здесь шахматы иногда стоят так, что даже гению не разобраться. Поэтому надо подождать хотя бы дня три, чтобы понять, какую формулу в итоге принял турецкий лидер», - заключил эксперт.

Напомним, военная операция Турции в приграничных северных районах Сирии против курдских террористов и остатков ИГ* (запрещенной в России террористической группировки) проводится с 9 октября.

17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент Майк Пенс заключили договоренность о 120-часовом перемирии, за время которого курдские боевики могут отвести свои силы за пределы 30-километровой буферной зоны с территорий, которые ранее они заняли, под видом борьбы с ИГ*, но, на самом деле, не воюя с террористами, а заключая с ними соглашения и входя в населенные пункты на восточном берегу Евфрата без боя. Срок перемирия заканчивается вечером 22 октября.

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