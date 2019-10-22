Опубликован официальный логотип Олимпиады и Паралимпиады 2024 года

Международный олимпийский комитет презентовал новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, который пройдут в Париже. Динамичное изображение опубликовали в Twitter.

В одном изображении художники совместили сразу три символа: золотую медаль, пламя олимпийского огня и образ молодой женщины. Последней является Марианна — официальный символ Франции, олицетворяющий национальный девиз страны «Свобода, Равенство, Братство».

???????????????? La médaille, la flamme, Marianne. Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024 The medal, the flame, Marianne Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6 — Paris 2024 (@Paris2024) October 21, 2019

Как отметили на сайте МОК, логотип представляет стремление к совершенству, что является одной из ключевых ценностей спорта. Олимпийский и Паралимпийский огонь, подчеркнули в пресс-службе, стал приглашением к поиску новых способов организации спортивного события мирового уровня.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 состоятся в период с 26 июля по 11 августа, вслед за ними намечены Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября. Париж будет принимать мероприятие уже в третий раз.