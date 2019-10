Опубликован официальный логотип Олимпиады и Паралимпиады 2024 года

Международный олимпийский комитет презентовал новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, который пройдут в Париже. Динамичное изображение опубликовали в Twitter.

В одном изображении художники совместили сразу три символа: золотую медаль, пламя олимпийского огня и образ молодой женщины. Последней является Марианна — официальный символ Франции, олицетворяющий национальный девиз страны «Свобода, Равенство, Братство».

???????????????? La médaille, la flamme, Marianne. Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024 The medal, the flame, Marianne Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6