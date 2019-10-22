Пятнадцать полицейских погибли в столкновениях с боевиками на севере Афганистана

Группа боевиков радикального движения «Талибан» (деятельность которого запрещена в России решением Верховного суда) атаковала во вторник утром полицейский КПП (контрольно-пропускной пункт) в провинции Кундуз на севере Афганистана.

Во время штурма бандитами были убиты 15 сотрудников полиции. Также силами правопорядка были уничтожены восемь человек из числа нападавших.

О столкновениях талибов с полицейскими на севере Афганистана сообщает агентство Синьхуа.