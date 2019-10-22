Депутат Госдумы попросит прокуратуру проверить издание The Bell

Депутат Госдумы Евгений Федоров сообщил Федеральному агентству новостей, что намерен отправить в прокуратуру запрос с просьбой проверить антироссийское издание The Bell. Он отметил, чтобы СМИ признали иноагентом, нужны правовые основания.

«Если правовым основаниям соответствует, то The Bell можно назвать иноагентом. Нужно обратиться в прокуратуру. Я напишу запрос для того, чтобы проверить The Bell на соответствие статуса иноагента», — сказал депутат.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что история издания The Bell начиналась при еще прежней американской администрации. По его словам, Штаты явно возлагали на проект большие надежды, но все это успехом не увенчалось. Публикации The Bell получали широкий охват только после упоминаний в других либеральных медиа, а также с помощью раскрутки в социальных сетях.

Эксперт добавил, что материалы этого СМИ довольно однообразны и представляются собой смесь из новостей других источников и редкого собственного контента, направленного на критику России.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, в котором говорится, что The Bell является экспериментом американских спецслужб по созданию антироссийского СМИ.