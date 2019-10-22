Южная Корея увеличит расходы на оборону в 2020 году

Сеул планирует увеличить расходы на оборону в следующем году до 42,7 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 22 октября, заявил президент страны Мун Чжэ Ин в своей речи парламенту о проекте бюджета на будущий год.

Он отметил, «чтобы защитить граждан от угрозы Северной Кореи», за десять лет расходы на оборону увеличились до 6,9 процента от бюджета. В 2020 году власти увеличат оборонный бюджет на 7,4 процента по сравнению с текущим годом.

По словам президента страны, на эти деньги будут куплены подлодки нового поколения, разведывательные спутники и другие технические устройства. Кроме того, будет поднята зарплата военным на 33 процента. Но главным приоритетом для Сеула является сдерживание КНДР, для чего нужна сильная армия.