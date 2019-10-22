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 Южная Корея увеличит расходы на оборону в 2020 году

Южная Корея увеличит расходы на оборону в 2020 году
9:20   22 Октября 2019
Весь мир

Южная Корея увеличит расходы на оборону в 2020 году

Южная Корея увеличит расходы на оборону в 2020 году

Сеул планирует увеличить расходы на оборону в следующем году до 42,7 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 22 октября, заявил президент страны Мун Чжэ Ин в своей речи парламенту о проекте бюджета на будущий год.

Он отметил, «чтобы защитить граждан от угрозы Северной Кореи», за десять лет расходы на оборону увеличились до 6,9 процента от бюджета. В 2020 году власти увеличат оборонный бюджет на 7,4 процента по сравнению с текущим годом.

По словам президента страны, на эти деньги будут куплены подлодки нового поколения, разведывательные спутники и другие технические устройства. Кроме того, будет поднята зарплата военным на 33 процента. Но главным приоритетом для Сеула является сдерживание КНДР, для чего нужна сильная армия.

«Последняя стена, которую мы должны преодолеть – денуклеаризация. И преодолеть ее можно лишь с помощью диалога», — добавил Мун Чжэ Ин.

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Автор: Виктория Разумовская
#кндр #бюджет #южная корея #оборона

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