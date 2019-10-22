Косачев уверен, что США не прибегнут к использованию военных сил против Турции

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о готовности применить военную силу против Турции из-за ее операции против курдов-террористов в Сирии.

Как заметил сенатор в беседе с ТАСС, не ясно, что же такого должна сделать Анкара, чтобы спровоцировать подобную реакцию Вашингтона. Он предположил, что таким шагом может стать умышленная атака турков на американцев, которые дислоцированы в районах операции в Сирии.

«Вряд ли до такого дойдет, а потому все останутся при своих: [турецкий президент Тайип] Эрдоган будет продолжать демонстрировать независимую линию в сирийских и курдских делах, а Вашингтон погрозит пальцем и вернется к санкциям и дипломатии, о чем, кстати, сказал и госсекретарь», — сказал он.

Заявление Помпео — это не установка намерений, а продолжение полемики с главой Турции. Ее, к тому же, перевели на уровень госсека по тактическим соображениям, иначе бы вышло так, что лидер Штатов Дональд Трамп угрожает турецкому коллеге войной. Вместе с тем, такой шаг, считает Косачев, призван показать решимость.

Турция 9 октября объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира». Дело в том, что курды из «Демократических сил Сирии» под предлогом освобождения восточных районов арабской республики от ячейки «Исламское государство»* (запрещено в России) попросту оккупировали территорию. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы намерены очистить от боевиков приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган. Армии Турции и их союзникам уже удалось освободить от террористов ряд населенных пунктов.

17 октября Анкара и Вашингтон достигли договоренности о перемирии. Турецкая сторона приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Курдские радикалы же за этот период должны покинуть захваченные территории. Если этого не произойдет, то военные Турции будут продолжать наступление до полного освобождения земель.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.