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8:58   22 Октября 2019
Россия

Аномальное потепление вызвало цветение сакуры и сирени в Приморье

Аномальное потепление вызвало цветение сакуры и сирени в Приморье

Тепло, вновь пришедшее на юг Дальнего Востока, спровоцировало цветение некоторых растений, сообщили в Примгидромете 22 октября.

Так, накануне воздух прогрелся до 19 градусов, а в южных и восточных районах Приморья и вовсе до 22. Специалисты отметили, что средняя суточная температура воздуха на большей территории региона превышает норму на четыре-восемь градусов.

«Во многих районах края наблюдается повторное цветение некоторых растений, например, сирени, яблони, сакуры, жимолости и других», — отметили в сообщении.

Стоит отметить, что накануне, 21 октября, во Владивостоке зафиксировали температуру 18 градусов со знаком плюс. Это всего на четыре десятых меньше рекорда 2001 года.

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Автор: Анна Манц
#приморье #цвет #тепло #растения

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