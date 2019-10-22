Новый император Японии объявил всему миру о вступлении на престол

Японский император Нарухито официально объявил стране и всему миру о вступлении на престол в соответствии с Конституцией и законом об императорском доме. Он выступил с обращением во время церемонии интронизации в Токио 22 октября.

«Желая счастья народу и мира всему миру, я клянусь вместе с народом и на основе Конституции выполнять свои обязанности в качестве символа японского государства и единства народа», — произнес он.

Монарх напомнил, что его отец — Акихито — свыше 30 лет был на престоле. За это время он разделял с народом не только радость, но и горе. Нарухито надеется, что мудрость и непрерывные усилия населения Япония позволит ей и дальше развиваться, а также внести вклад в дружбу членов мирового сообщества.

Стоит отметить, что церемония по случаю интронизации проходит в «Сосновом зале» императорского дворца, который считается наиболее почетным. Здесь стоит массивный трон, вес которого достигает восьми тонн, а высота — шести с половиной метров. Мероприятие посетили 400 представителей 174 стран и территорий.