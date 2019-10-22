Операция Турции против курдов-террористов сдерживает деструктивные процессы в Сирии

Член экспертного совета «Офицеров России» и доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Экономикой сегодня» прокомментировал ситуацию в Сирии, где проходит турецкая операция против курдов-террористов и членов ИГ* (запрещено в России).

Он напомнил, что за время гражданской войны в арабской республике курдские вооруженные формирования под руководством американцев буквально оккупировали существенные территории, к тому же, стратегические.

«В частности, это нефтяные поля на востоке Евфрата, целые населенные пункты и города, население которых курдские боевики сделали заложниками. В целом, методы этих формирований ничем не отличались от террористических: запугивание, казни, захваты, грабежи — таков их почерк в Сирии», — пояснил собеседник.

Захват был осуществлен под предлогом «освобождения» от террористов группировки «Исламское государство»*, однако с ними курдские радикалы не воевали. Наоборот, они работали на договоренностях.

«Одним группировкам гарантировали безопасный уход, другие присоединяли к собственным боевым формированиям, с третьими выгодно обменивались информацией и трофеями», — рассказал эксперт.

Все это поддерживалось на деньги, получаемые с оккупированных нефтяных полей. Аналитик уверен, что курдам из СДС «просто нельзя» оставлять эти ресурсы.

«Мы должны понимать, что курды позиционируют себя не просто как серьезную политическую силу, но и как мощную вооруженную группировку, готовую силой добиваться своих целей в регионе. Задач у этого, по сути, террористического формирования, довольно много, но цель одна: добиться создания собственного квазигосударства на Ближнем Востоке, которое будет признано и сможет влиять на события в регионе», — указал он.

Это понимают все, в том числе Турция и Сирия, но только США заинтересованы в подобном сценарии. Операция Анкары помогает сдерживать амбиции командиров курдских бандгрупп, что мешает запуску деструктивных процессов в арабской республике.

«На данном этапе военно-политического урегулирования в Сирии необходимо исключить разрастание курдской угрозы, которая потенциально опасна для всего региона», — подчеркнул Перенджиев.

Он допустил, что курдские радикалы все еще заинтересованы в использовании Вашингтона для ослабления ближневосточных стран. Доцент напомнил, что Штаты уже ходили по такой дорожке и не исключено, что готовы вновь этим заняться.

«Турция пресекает откровенный сепаратизм и разжигание новых угроз антитеррористической операцией на севере Сирии. В целом же, урегулирование сирийского конфликта невозможно, пока на территории страны остаются вооруженные формирования, планирующие откалывать автономии в свою пользу. В такой ситуации возобновление Турцией наступления, если курдские боевики не выполнят требований, вполне логично и закономерно», — подытожил Перенджиев.

Турция 9 октября объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира». Она намерена очистить от курдских боевиков приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган.

17 октября Анкара и Вашингтон достигли договоренности о перемирии. Турецкая сторона приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Курдские радикалы же за этот период должны покинуть захваченные территории. Если этого не произойдет, то военные Турции будут продолжать наступление до полного освобождения земель.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.