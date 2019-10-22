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7:41   22 Октября 2019
Весь мир

США продолжат использовать курдов-террористов для давления на сирийские власти, заявил политолог

США продолжат использовать курдов-террористов для давления на сирийские власти, заявил политолог

Замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в интервью изданию «ПолитРоссия» заявил, что соглашение курдов-террористов с Турцией и последний отвод сооружений говорит о том, что США не отказались от идеи их поддержки.

По мнению эксперта, история отношений между США и курдскими боевиками не закончена - Вашингтон эту тему легко не оставит. Политолог уверен, что заключение между Вашингтоном и Анкарой было заключено для того, чтобы США могли манипулировать в своих интересах и впредь.

«При этом нужно иметь в виду, что остается еще Иракский Курдистан, остается турецкая община, которые могут быть использованы США впоследствии», - отметил Шаповалов.

По его словам, курды нужны Вашингтону в первую очередь в качестве инструмента давления на Дамаск. По этой причине США инициировали вывод террористов из Заевфратья.

Шаповалов заявил, что «сирийская курдская карта» еще в полной степени не отыграна, поскольку США сейчас остаются вне игры. Он выразил мнение, что дальнейшая судьба курдов будет зависеть от их диалога с Сирией и Турцией, при непосредственном участии РФ.

«Поэтому американцы хотят оставить для себя приоткрытую дверь в виде поддержки и защиты курдских террористов, которых в дальнейшем обязательно попытаются использовать для давления на правительство САР», - отметил политолог.

Эксперт резюмирует, что попытки США никак не повлияют на расклад сил: Вашингтон перестал быть «фактором силы» в Сирии и фактически уступил территории другим игрокам.

Турция начала на северо-востоке САР 9 октября антитеррористическую операцию «Источник мира». Ее целями является борьба с курдами-боевиками (SDF) и террористами ИГ*. Во время военных действий в Сирии курдские боевики, которые активно сотрудничали с ИГ*, подвергали насилию и дискриминации коренное арабское населения.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#россия #сша #сирия #турция #курды

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