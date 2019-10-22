Партия Трюдо не сможет сама сформировать правительство Канады

Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо, которая лидирует на парламентских выборах, не набирает абсолютного большинства в парламенте. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

После предварительной обработки голосов со всех 338 избирательных округов, партия Трюдо лидирует в 158 округах. В свою очередь консерваторы победили в 119 округах.

При этом либералы и ихъ соновные соперники получают одинаковую поддержку со стороны проголосовавших - по 34 процента.

В понедельник в Канаде проходят выборы в палату общин - нижнюю палату парламента. Результаты голосования должны определить, сохранит ли свой пост премьера 48-летний глава либералов Джастин Трюдо.

Либеральная и Консервативная партии уже несколько десятилетий по очереди находятся у власти. Главным конкурентом Трюдо выступает лидер консерваторов Эндрю Широм.