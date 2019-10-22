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 Партия Трюдо не сможет сама сформировать правительство Канады

Партия Трюдо не сможет сама сформировать правительство Канады
6:59   22 Октября 2019
Весь мир

Партия Трюдо не сможет сама сформировать правительство Канады

Партия Трюдо не сможет сама сформировать правительство Канады

Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо, которая лидирует на парламентских выборах, не набирает абсолютного большинства в парламенте. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

После предварительной обработки голосов со всех 338 избирательных округов, партия Трюдо лидирует в 158 округах. В свою очередь консерваторы победили в 119 округах.

При этом либералы и ихъ соновные соперники получают одинаковую поддержку со стороны проголосовавших - по 34 процента.

В понедельник в Канаде проходят выборы в палату общин - нижнюю палату парламента. Результаты голосования должны определить, сохранит ли свой пост премьера 48-летний глава либералов Джастин Трюдо.

Либеральная и Консервативная партии уже несколько десятилетий по очереди находятся у власти. Главным конкурентом Трюдо выступает лидер консерваторов Эндрю Широм.

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Автор: Олег Королев
#выборы #канада #трюдо

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