Трамп подтвердил связь США с курдами-террористами, отказавшись выводить войска

Эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал «Политэкспрету» решение президента США Дональда Трампа оставить около двух сотен американских военных в Сирии.

Он отметил, что американцы часто заявляют о своем уходе из занятых ранее ими территориях, но в итоге не уходят. В частности, такая ситуация была с Афганистаном.

«Трамп хотел бы вывести войска, но у него ничего не получается. Сейчас он наступает на те же самые грабли, и это неудивительно», - заявил Кошкин.

Эксперт отмечает, что процесс вывода ВС США из горячих точек является очень проблематичным вопросом, который решен быстро не будет. По его словам, если Вашингтон покинет Сирию, то США полностью потеряют свое влияние на Ближнем Востоке, который сейчас является «политической кухней мира».

Кошкин заявил, что это понимают многие, и у данного решения есть немалое число противников. По его мнению, последнее заявление Трампа было сделано для того, чтобы успокоить его политических оппонентов.

Также эксперт отметил, что американцы останутся на ключевых точках, чтобы сохранить за собой какие-то зоны влияния. Однако, по его мнению, две сотни солдат вряд ли смогут полностью контролировать обстановку.