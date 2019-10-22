Трамп вновь выразил желание заключить ядерную сделку с Китаем и Россией

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение заключить ядерную сделку с Китаем и Россией.

В интервью телеканалу FoxNews он сообщил, что на следующем саммите, где будут Россия и Китай, стороны разработают ядерную сделку.

Трамп заявил, что данный вопрос обсуждается с Пекином и Москвой. По его словам, он поднимал его во время недавних торговых переговоров с КНР.

Подписанный в 2010 году договор о окращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остается единственным действующим договором между РФ и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявлял о намерении его продлевать.

При этом советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки.