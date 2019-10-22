Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главред «Эха Петербурга» отдал мошенникам три миллиона наличными

Главред «Эха Петербурга» отдал мошенникам три миллиона наличными

 Команда Сивохо получила заслуженную двойку в финале КВН-1989, считает Гусман

Команда Сивохо получила заслуженную двойку в финале КВН-1989, считает Гусман
Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

 Впервые за три года Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября

Впервые за три года Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября
Трамп подтвердил связь США с курдами-террористами, отказавшись выводить войска

Трамп подтвердил связь США с курдами-террористами, отказавшись выводить войска

 Трамп вновь выразил желание заключить ядерную сделку с Китаем и Россией

Трамп вновь выразил желание заключить ядерную сделку с Китаем и Россией
Главред «Эха Петербурга» отдал мошенникам три миллиона наличными

Главред «Эха Петербурга» отдал мошенникам три миллиона наличными

 Команда Сивохо получила заслуженную двойку в финале КВН-1989, считает Гусман

Команда Сивохо получила заслуженную двойку в финале КВН-1989, считает Гусман
Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

 Впервые за три года Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября

Впервые за три года Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября
Трамп подтвердил связь США с курдами-террористами, отказавшись выводить войска

Трамп подтвердил связь США с курдами-террористами, отказавшись выводить войска

 Трамп вновь выразил желание заключить ядерную сделку с Китаем и Россией

Трамп вновь выразил желание заключить ядерную сделку с Китаем и Россией
5:32   22 Октября 2019
Весь мир

Боливийский лидер Эво Моралес выигрывает президентские выборы уже в первом туре

Боливийский лидер Эво Моралес выигрывает президентские выборы уже в первом туре

Действующий президент Боливии Эво Моралес в первом туре с минимальным отрывом выигрывает выборы. Об этом свидетельствуют данные избирательной комиссии страны после подсчета 95,43 процента голосов.

Согласно данным на сайте верховного избирательного суда, выполняющим функции ЦИК, Моралес набирает 46,86 процента голосов. Таким образом, он обходит на 10,13 процентов его ближайшего соперника - Карлоса Меса, который набирает 36,72 процента голосов.

На участках внутри Боливии Моралеса поддержали 46,41 процента граждан, за Месу проголосовали 37,06 процента. За границей за действующего лидера проголосовали 60,35 процентов, за его соперника - 26,73 процента.

Маса уже заявил о несогласии с итогами подсчета голосов. Он заявил, что убежден в том, что граждане не примут итоги выборов и не согласятся с «фальсифицированными результатами».

Моралес находится на должности президента уже три срока подряд. Сейчас он идет на четвертый.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#боливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...