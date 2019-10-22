Боливийский лидер Эво Моралес выигрывает президентские выборы уже в первом туре

Действующий президент Боливии Эво Моралес в первом туре с минимальным отрывом выигрывает выборы. Об этом свидетельствуют данные избирательной комиссии страны после подсчета 95,43 процента голосов.

Согласно данным на сайте верховного избирательного суда, выполняющим функции ЦИК, Моралес набирает 46,86 процента голосов. Таким образом, он обходит на 10,13 процентов его ближайшего соперника - Карлоса Меса, который набирает 36,72 процента голосов.

На участках внутри Боливии Моралеса поддержали 46,41 процента граждан, за Месу проголосовали 37,06 процента. За границей за действующего лидера проголосовали 60,35 процентов, за его соперника - 26,73 процента.

Маса уже заявил о несогласии с итогами подсчета голосов. Он заявил, что убежден в том, что граждане не примут итоги выборов и не согласятся с «фальсифицированными результатами».

Моралес находится на должности президента уже три срока подряд. Сейчас он идет на четвертый.