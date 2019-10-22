Клинцевич объяснил, почему Россия может повлиять на исход операции Турции против курдов-террористов

Российский сенатор Франц Клинцевич в интервью iReactor объяснил, почему западные СМИ заявили о решающей роли РФ в исходе противостояния между курдами-террористами и Турцией на севере Сирии.

Ранее американский телеканал CNN выпустил материал, в котором признал лидирующую роль РФ в Сирии. В статье отмечается, что только Москва может вывести ситуацию из кризиса.

По мнению Клинцевича, Россия смогла завоевать бесспорный авторитет в решении конфликтных ситуаций из-за того, что она неоднократно подтверждала свою приверженность принципам дипломатического урегулирования.

Сенатор заявил, что Москва имеет реальный авторитет и влияние на международной арене. Он подчеркнул, что Россия всегда пользуется надежным тезисом «мы за мир во всем мире».

«Если его правильно формировать, то можно прийти к компромиссу и спокойствию. Я думаю, что эксперты именно поэтому так говорят», - отметил член Совфеда.

Клинцевич также напомнил, что Россия всегда выполняет данные обещания - во многом такой подход помог ей заполучить доверие и статус наиболее компетентной в урегулировании конфликтов страны.