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5:13   22 Октября 2019
Весь мир

Клинцевич объяснил, почему Россия может повлиять на исход операции Турции против курдов-террористов

Клинцевич объяснил, почему Россия может повлиять на исход операции Турции против курдов-террористов

Российский сенатор Франц Клинцевич в интервью iReactor объяснил, почему западные СМИ заявили о решающей роли РФ в исходе противостояния между курдами-террористами и Турцией на севере Сирии.

Ранее американский телеканал CNN выпустил материал, в котором признал лидирующую роль РФ в Сирии. В статье отмечается, что только Москва может вывести ситуацию из кризиса.

По мнению Клинцевича, Россия смогла завоевать бесспорный авторитет в решении конфликтных ситуаций из-за того, что она неоднократно подтверждала свою приверженность принципам дипломатического урегулирования.

Сенатор заявил, что Москва имеет реальный авторитет и влияние на международной арене. Он подчеркнул, что Россия всегда пользуется надежным тезисом «мы за мир во всем мире».

«Если его правильно формировать, то можно прийти к компромиссу и спокойствию. Я думаю, что эксперты именно поэтому так говорят», - отметил член Совфеда.

Клинцевич также напомнил, что Россия всегда выполняет данные обещания - во многом такой подход помог ей заполучить доверие и статус наиболее компетентной в урегулировании конфликтов страны.

«У Москвы разговоры о мирном урегулировании звучат максимально убедительно. Поэтому с Россией соглашаются и ведут переговоры. Россия, договорившись, никогда и никого не обманула, а это очень важно», - заявил сенатор.

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Автор: Олег Королев
#россия #сирия #турция #курды

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