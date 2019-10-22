Эсминец ВМС США «проследил» за морской активностью российских кораблей в Заполярье

Ракетный эсминец США USS Donald Cook провел «мониторинг» морской активности РФ в Заполярье. Об этом заявляет командование шестого флота ВМС США.

Операция завершилась неделю назад, 16 октября, однако о ней стало известно только сейчас.

В сообщении утверждается, что поход эсминца за Полярный круг «укрепил приверженность Вашингтона» региональной стабильности и безопасности.

USS Donald Cook является эсминцем с управляемым ракетным вооружением. Корабль введен в эксплуатацию в 1988 году. Основным его вооружением являются крылатые «Томагавки», дальность полета которых составляет до 2,5 тысячи километров. На борту эсминца располагаются от 56 до 96 ракет данного типа, способных нести ядерные заряды.

Власти США неоднократно заявляли о необходимости противостоять растущему российскому влиянию в арктическом регионе.