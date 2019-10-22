Против протестующих после выборов в Боливии полиция применила слезоточивый газ

Боливийская полиция применила слезоточивый газ против протестующих, собравшихся в столице перед зданием, где ведется подсчет голосов на президентских выборах. Об этом сообщает Pagina Siete.

День назад были опубликованы данные подсчета 83 голосов. После этого верховный избирательный суд, выполняющий функции ЦИК, перестал их обновлять.

Оппозиция и наблюдатели обеспокоились остановкой публикации данных. После этого демонстранты заблокировали движение транспорта у здания. Между сторонниками двух главных соперников начались столкновения, из-за чего полиции пришлось вмешаться.

Подсчет голосов вновь возобновился. После обработки 95,02 процента голосов лидирует действующий президент Эво Моралес. Его отрыв от ближайшего конкурента составляет 9,34 процента. Чтобы победить в первом туре голосования, кандидату необходимо набрать более пятидесяти процентов голосов, либо 40 процентов, но с отрывом от ближайшего соперника на 10%.