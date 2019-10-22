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3:31   22 Октября 2019
Весь мир

РФ реализует в Сирии добивается поставленных задач в борьбе с курдами-террористами, заявил эксперт

РФ реализует в Сирии добивается поставленных задач в борьбе с курдами-террористами, заявил эксперт

Российский журналист, военный эксперт Игорь Коротченко в интервью «Народным новостям» прокомментировал материал американского телеканала CNN о том, что Россия закрепила за собой роль самого влиятельного государства в Сирии.

По мнению эксперта, российской стороне не следует принимать во внимание то, что пишут в западных СМИ. По его словам, независимо от того, хвалят или ругают Москву, Россия должна не отклоняться от своего политического курса.

«Рефлексировать на публикации западных СМИ — это контрпродуктивно», - подчеркнул он.

Коротченко заявил, что Россия должна реализовывать те установки, которые сформированы ее политическим руководством и прежде всего президентом РФ Владимиром Путиным.

«На западные публикации мне плевать - хвалят они нас или ругают. Мы сами оцениваем успешность нашей политики по тем практическим результатам, которых мы добились в Сирии», - заявил военный эксперт.

Также Коротченко, комментируя статью CNN, пояснил, что Россия выглядит более успешной в Сирии на фоне провальных кампаний США в Ливии, Афганистане и Ираке. По его словам, РФ реализует свои цели и добивается поставленных задач.

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Автор: Олег Королев
#россия #сирия #турция #курды

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