Трамп заявил о планах США на добычу нефти в Сирии в интересах курдов-террористов

Американский президент Дональд Трамп заявил, что некая компания из США готова помочь сирийским курдам в добыче нефти.

Выступая перед журналистами перед заседанием кабмина Трамп напомнил свою фразу «если вы заходите в страну - контролируйте ее нефть». По его словам, Белый дом придумает «кое-что» с курдами, чтобы у них были деньги.

Трамп отметил, что США могут сделать так, чтобы одна крупная американская нефтяная компания вошла в регион и «все сделала правильно». По его словам, курдам нужны деньги, которых у них нет.

Трамп сообщил, что часть американских военных будет размещена в Сирии для «охраны нефти».

Анкара 9 октября начала операцию «Источник мира», целью которой заявлена борьба с курдской РПК и террористической организацией «Исламское государство» (запрещена судом в РФ). В тот же день турецкая авиация нанесла удары по целям на территории Сирии.