Пушков оценил угрозы Помпео в сторону Турции из-за операции против курдов-террористов в Сирии

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможных военных действиях США против Турции «невиданными».

Накануне Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп при необходимости готов принять решение о военных действиях.

На своей странице в Twitter российский сенатор написал, что еще такого не случалось, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО. По его словам, это похоже на новую риторику.

Пушков подчеркнул, что в понедельник посещал мероприятия, где слушал выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и глав МИД и Минобороны Турции.

«Вряд ли их удастся устрашить», - подчеркнул он.

В минувший понедельник Трамп сообщил, что срок приостановки турецкой военной операции против курдских террористов может быть продлен на непродолжительное время.