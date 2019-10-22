Пушков оценил угрозы Помпео в сторону Турции из-за операции против курдов-террористов в Сирии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главред «Эха Петербурга» отдал мошенникам три миллиона наличными

Главред «Эха Петербурга» отдал мошенникам три миллиона наличными

 Команда Сивохо получила заслуженную двойку в финале КВН-1989, считает Гусман

Команда Сивохо получила заслуженную двойку в финале КВН-1989, считает Гусман
Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

 Впервые за три года Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября

Впервые за три года Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября
РФ реализует в Сирии добивается поставленных задач в борьбе с курдами-террористами, заявил эксперт

РФ реализует в Сирии добивается поставленных задач в борьбе с курдами-террористами, заявил эксперт

 Трамп заявил о планах США на добычу нефти в Сирии в интересах курдов-террористов

Трамп заявил о планах США на добычу нефти в Сирии в интересах курдов-террористов
Главред «Эха Петербурга» отдал мошенникам три миллиона наличными

Главред «Эха Петербурга» отдал мошенникам три миллиона наличными

 Команда Сивохо получила заслуженную двойку в финале КВН-1989, считает Гусман

Команда Сивохо получила заслуженную двойку в финале КВН-1989, считает Гусман
Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

 Впервые за три года Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября

Впервые за три года Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября
РФ реализует в Сирии добивается поставленных задач в борьбе с курдами-террористами, заявил эксперт

РФ реализует в Сирии добивается поставленных задач в борьбе с курдами-террористами, заявил эксперт

 Трамп заявил о планах США на добычу нефти в Сирии в интересах курдов-террористов

Трамп заявил о планах США на добычу нефти в Сирии в интересах курдов-террористов
2:48   22 Октября 2019
Весь мир

Пушков оценил угрозы Помпео в сторону Турции из-за операции против курдов-террористов в Сирии

Пушков оценил угрозы Помпео в сторону Турции из-за операции против курдов-террористов в Сирии

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможных военных действиях США против Турции «невиданными».

Накануне Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп при необходимости готов принять решение о военных действиях.

На своей странице в Twitter российский сенатор написал, что еще такого не случалось, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО. По его словам, это похоже на новую риторику.

Пушков подчеркнул, что в понедельник посещал мероприятия, где слушал выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и глав МИД и Минобороны Турции.

«Вряд ли их удастся устрашить», - подчеркнул он.

 

В минувший понедельник Трамп сообщил, что срок приостановки турецкой военной операции против курдских террористов может быть продлен на непродолжительное время.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды #пушков #помпео

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...