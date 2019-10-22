Госсекретарь США допустил применение силы против Турции, борющейся с курдами-террористами

США готовы при необходимости использовать военную силу в отношении Турции в связи с ее военной операцией на севере Сирии. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

В интервью CNBC он заявил, что Вашингтон предпочитает мир войне, однако в случае, если потребуется «динамика или военная акция», то следует понимать, что американский лидер Дональд Трамп готов пойти на это.

При этом Помпео не уточнил, в каком случае действия со стороны Анкары могут вынудить Вашингтон применить такую силу. Он объяснил свою осторожность «нежеланием лезть вперед президента» с решением о целесообразности применения военной силы.

Госсекретарь заявил, что США определенно воспользуются не только экономическими, но и дипломатическими рычагами давления на Турцию.

Ранее Трамп подписал указ, который подразумевает введение санкций против Турции в связи с ее операцией против курдов-террористов на севере Сирии. Подписанное главой Белого дома распоряжение дает возможность Минфину США и Госдепу вводить санкции против любых лиц, связанных с Анкарой.