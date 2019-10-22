Независимые журналисты раскрыли сотрудничество США и Великобритании с террористами в Сирии

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков выразил сожаление в связи с тем, что американская газета New York Times стала жертвой манипуляций британских спецслужб, опубликовав обвинения в адрес ВКС РФ в «ударах по сирийским больницам».

Конашенков сообщил, что оборудование и программное обеспечение, которые были упомянуты в статье NYT, которые якобы использовали ВКС РФ, на деле являются разработкой американской компании Hala Systems. Развертывание данной системы в сирийском Идлибе проводилось под контролем Великобритании с 2016 года.

Незадолго до публикации NYT, в интернете появилось новое независимое расследование британской журналистки Ванессы Билей, которая известна своими разоблачениями фейков от псевдогуманитарной организации «Белые каски».

Как пишет ФАН, журналистка в своей статье приводит подробности историй, связанных с разведывательно-боевым программным обеспечением. Данный комплекс ПО и оборудования позволял террористам на северо-западе САР отслеживать перемещения не только авиации, но и гражданских лиц.

Билей отмечает, что посредниками при снабжении боевиков данными системами были те самые «Белые каски», которых в основном спонсируют власти Великобритании. Также она отмечает связь американской компании-разработчика Hala Systems и псевдогуманитарной организации, приводя в качестве доказательств свои прошлые расследования.