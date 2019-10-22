Россия является лидером в решении сирийского вопроса на фоне борьбы Турции с курдами-террористами

Заместитель директора Института востоковедения РАН Владимир Исаев рассказал изданию «Слово и Дело» о нынешней роли России в решении сирийского вопроса.

Он отметил, что с учетом того, как сильно сдали свои позиции США, Россия стала формальным лидером. Эксперт подчеркнул, что в регионе, кроме Москвы, также лидирует Анкара.

Кроме того, собеседник агентства отметил важность предстоящей встречи российского президента Владимира Путина с турецким коллегой, которая состоится 22 октября в Сочи. Эксперт подчеркнул, что главной задачей для России является то, чтобы армии САР и Турции не столкнулись, в противном случае Москва окажется в «весьма непростой ситуации».

«Мы будем всячески предотвращать войну между ними. Я думаю, что речь пойдет на переговорах именно об этом», - заявил Исаев.

Также политолог подчеркнул, что сирийская армия сейчас занимает ряд приграничных с Турцией районов и городов, и освобождает от курдов-террористов остальные населенные пункты, поднимая там флаги РФ и Сирии, чтобы турецкая сторона не вела там огонь.

Контртеррористическая операция Турции началась 9 октября. Главной задачей Анкары является освобождение от курдов-терррористов приграничных районов САР и создание там «буферной зоны безопасности»