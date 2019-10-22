Двое военнослужащих армии Турции погибли в результате боев с курдами-террористами в Сирии

Жертвами боев армии Турции с курдами-террористами в Сирии стали еще двое турецких военных. Об этом сообщает министерство обороны Турции.

Отмечается, что оба военных получили в ходе снайперского и минометного огня в провинции Алеппо 12 и 16 октября. Они скончались от полученных ранений накануне.

Ранее Минобороны Турции заявило о гибели одного военного турецкой армии на северо-востоке Сирии. Подчеркивалось это случилось несмотря на то, что ранее были достигнуты договоренности о прекращении огня.

В минувший четверг Турция и США после переговоров объявили о приостановке военной операции Анкары на 120 часов, чтобы представители курдов-террористов смогли отойти от 30-тикилометровой зоны безопасности. Если они этого не сделают, то Турция оставляет за собой право продолжить антитеррористическую операцию «Источник мира».