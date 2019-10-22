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0:53   22 Октября 2019
Весь мир

Бывший узник «Митиги» рассказал о ненависти народа к террористам ПНС Ливии в Триполи

Бывший узник «Митиги» рассказал о ненависти народа к террористам ПНС Ливии в Триполи

Мирные ливийские граждане не поддержали власть так называемого Правительства национального согласия. Об этом рассказал в интервью ФАН капитан Владимир Текучев, который провел в неофициальной ливийской тюрьме «Митига» три года.

Как пишет «Экономика сегодня», российский моряк сообщил, как в апреле Ливийская национальная армия начала операцию по освобождению Триполи от террористов. Он заявил, что все, с кем он общался, скучают по временам Каддафи - даже те, кто изначально его не поддерживал и был участником революции.

«Просто народ не ожидал, что все будет настолько плохо. Люди в Ливии не поддерживают власть ПНС», - заявил Текучев.

Также он привел в пример ситуацию, когда в апреле Ливийская национальная армия начала операцию по освобождению столицы страны, бои проходили около тюрьмы. По его словам, заключенные слышали обстрелы и очень надеялись, что бомба упадет на тюрьму.

«Их не волновало, что они могут погибнуть — это был шанс отомстить охранникам и вырваться на свободу. Если бы маршал Хафтар вошел в город, его бы расцеловали», - заявил капитан.

Текучев провел в «Митиге» три года. Он рассказал о пытках и издевательсвах со стороны боевиков RADA, которое контролирует тюрьму и официально входит в состав министерства внутренних дел ливийских ПНС. Сейчас в тюрьме незаконно удерживаются двое россиян - социологов Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфа.

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Автор: Олег Королев
#ливия #хафтар #пнс

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