Бывший узник «Митиги» рассказал о преследовании террористами ПНС Ливии всех инакомыслящих

Капитан судна «Теметерон» Владимир Текучев, который недавно был освобожден из неофициальной ливийской тюрьмы «Митига», рассказал ФАН о текущей обстановке в Ливии. Об этом пишет «Политэксперт».

В эксклюзивном интервью Такучев рассказал о «фашистском режиме»», который в Триполи установили террористы ПНС Ливии.

По его словам, народная революция в Триполи невозможна, поскольку в городе действует жесткий «фашистский режим». По этой причине всех инакомыслящих и более-менее активных граждан тут же «сажают и ломают», подчеркнул Текучев.

Капитан считает, что более вероятно, что Триполи падет под натиском политических соперников внутри страны, однако если такое случится - мировое сообщество выступит против.

«Думаю, на Хафтара сейчас оказывается сильное давление», - подчеркнул он.

В Ливии с 2011 года царит двоевластие: восточная часть страны подконтрольна избранной народом Палате представителей и Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром, в свою очередь северо-западом управляет так называемое Правительство национального согласия во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем. ПНС опирается на поддержку боевиков и террористических организаций.