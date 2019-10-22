Военный эксперт прокомментировал действия Турции против курдов-террористов в Сирии

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью ФАН прокомментировал позицию Анкары в отношении курдов.

По его словам, Эрдоган в своей политике не ориентируется ни на Вашингтон, ни на Брюссель. Коротченко подчеркнул, что турецкое руководство прислушивается только к России. Он отметил, что ведя антитеррористическую операцию, Турция хочет обезопасить свою территорию, не претендуя на территории Сирии.

Военный эксперт уверен, что мотивация Эрдогана совершенно понятна: его целью является создание собственной для Турции зоны безопасности.

«Мы привержены территориальной целостности Сирии и исходим из заявления Эрдогана, что это временный вариант. Полагаю, в ходе военной операции турецкие военные дальше 30-километровой зоны не пойдут, а всю остальную территорию должна занять сирийская армии», - заявил он.

Также Коротченко пояснил, что американский президент Дональд Трамп в настоящее время не имеет достаточных рычагов давления для того, чтобы повлиять на Анкару - особенно с учетом того, что Вашингтон фактических бросил курдов-террористов, которым ранее помогал.

Эксперт напомнил, что Анкара, игнорируя мнение Вашингтона, закупала российские системы ПВО С-400. После отказа США продавать Турции истребители, Эрдоган выразил готовность расмотреть возможность закупки боевых самолетов у России. Он также жестко реагирует на все претензии стран Европы по поводу антитеррористической операции Турции на севере Сирии.