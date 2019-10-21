Проведший в «Митиге» три года капитан заявил о незаконности ареста террористами ПНС Ливии

Освобожденный из ливийского плена капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал об обстоятельствах задержания его судна террористами ПНС Ливии три года назад. Сами они причиной для ареста экипажа называли незаконное проникновение в страну. Позже версию обвинения поддержал и суд.

«То есть получается, что я каким-то образом перебрался через границу, чуть ли не ползком — ну это же абсурд», — до сих пор не согласен с вердиктом Текучев.

В Ливию, как объяснил Текучев, танкер «Теметерон» зашел согласно всем нормам международного морского права. Для тех, кто идет по судовой роли (список лиц судового экипажа с персональными данными, а также описанием судна — Прим. ред.), виза не нужна.

«Я пришел с судном, и мне миграционные службы на время стоянки автоматически дают разрешение сойти на берег. Такие правила распространяются и на моряков, и членов экипажей самолетов», — отметил Текучев.

Ливия, впрочем, как добавил капитан, не впервые игнорирует международные законы. В 2017-ом году российских моряков также задерживали в нейтральных водах террористы из группировок так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Санкций за тот инцидент ни со стороны РФ, ни со стороны Ливии не было.

«Просто в Ливии не с кем вести диалог — в отношении этого места никакие законы не действуют», — объяснил Текучев.

Танкер «Теметерон», капитаном которого являлся Текучев, одна из террористических группировок захватила летом 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Капитану и морякам вменили незаконное проникновение на территорию страны. Суд Триполи приговорил экипаж судна к реальному сроку в неофициальной тюрьме «Митига», которая находится под контролем бандформирования RADA. В тюрьме, как и стране, царят фашистские порядки. Заключенных пытают. Сейчас в «Митиге» удерживаются двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан.