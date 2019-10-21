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Проведший в «Митиге» три года капитан заявил о незаконности ареста террористами ПНС Ливии

 Освобожденный из плена капитан рассказал о безнаказанности террористов ПНС Ливии

Освобожденный из плена капитан рассказал о безнаказанности террористов ПНС Ливии

21:38   21 Октября 2019
Весь мир

Освобожденный из плена капитан рассказал о безнаказанности террористов ПНС Ливии

Освобожденный из плена капитан рассказал о безнаказанности террористов ПНС Ливии

Освобожденный из ливийского плена капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) раскрыл подробности отношения членов бандформирования RADA, являющегося частью так называемого ПНС Ливии, к узникам неофициальной тюрьмы «Митига».

«Деньги и положение этим бандитам не указ – им вообще плевать на все», — вспоминает Текучев.

Единственное, что имеет значение для надзирателей, — это лояльность их группировке. Членов RADA, по словам капитана, не волновал даже общественный резонанс. В пример Текучев привел ситуацию с высокопоставленным братом одного из узников, который привез в тюрьму журналистов. Съемочная группа сняла сюжет о том, в каких нечеловеческих условиях содержатся арестанты. Его показали по ТВ. На этом все.

«Их (террористов ПНС Ливии. — Прим. ред. ) совсем не волнует, что о них подумают. Они там власть», — констатировал капитан танкера «Теметерон».

Не боялись надзиратели связей заключенных не только с представителями четвертой власти, но и других ветвей и даже протестов со стороны народа. После посадки хозяина водоканала год назад в Триполи пропала питьевая вода. Его тоже бесцеремонно пытали.

«А ведь он тоже не последний человек в стране», — заметил Текучев.

Текучева освободили из «Митиги» в августе. Танкер «Теметерон» и его экипаж был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Капитана и моряков обвинили в незаконном пересечении границы и приговорили к реальному сроку.

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Автор: Игорь Каркаров
#теметерон #ливия #пнс #митига #текучев

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