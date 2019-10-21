Главред «Эха Петербурга» отдал мошенникам три миллиона наличными
Главный редактор радиостанции «Эхо Петербурга» Виталий Дымарский поверил мошенникам, сфальсифицировавшим ДТП, и сразу отдал им три миллиона рублей наличными, взятыми из собственной квартиры.
Об инциденте сообщил Telegram-канал «Медиатехнолог». По данным ресурса, Дымарский выходил из автомобиля в тот момент, когда к нему подошли неизвестные и потребовали возместить стоимость дорогих часов Patek Philippe, якобы поврежденных потому, что журналист сбил на машине одного из подошедших пешеходов.
Глава радиостанции проводил мошенников к себе в квартиру, где отдал три миллиона рублей наличными. Авторы канала удивились тому, что главный редактор обладает такой суммой наличных средств: даже если его зарплата исчисляется сотнями тысяч рублей, хранить дома миллионы может позволить себе лишь очень обеспеченный человек.
«Но смешнее ситуация, когда журналист оппозиционного издания, мечтающий жить в справедливой стране по законам, убежденный в порочности прогнившей криминальной системе России, пытается законы эти обойти, чтоб избежать лишних проблем — а ведь следовало вызвать полицию, прояснить детали дорожно-транспортного происшествия, с которого Дымарский, по сути, скрылся…», — пишет «Медиатехнолог».