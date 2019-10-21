 Главред «Эха Петербурга» отдал мошенникам три миллиона наличными

Главный редактор радиостанции «Эхо Петербурга» Виталий Дымарский поверил мошенникам, сфальсифицировавшим ДТП, и сразу отдал им три миллиона рублей наличными, взятыми из собственной квартиры.

Об инциденте сообщил Telegram-канал «Медиатехнолог». По данным ресурса, Дымарский выходил из автомобиля в тот момент, когда к нему подошли неизвестные и потребовали возместить стоимость дорогих часов Patek Philippe, якобы поврежденных потому, что журналист сбил на машине одного из подошедших пешеходов.

Глава радиостанции проводил мошенников к себе в квартиру, где отдал три миллиона рублей наличными. Авторы канала удивились тому, что главный редактор обладает такой суммой наличных средств: даже если его зарплата исчисляется сотнями тысяч рублей, хранить дома миллионы может позволить себе лишь очень обеспеченный человек.