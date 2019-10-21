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20:58   21 Октября 2019
Россия

Главред «Эха Петербурга» отдал мошенникам три миллиона наличными

Главред «Эха Петербурга» отдал мошенникам три миллиона наличными

Главный редактор радиостанции «Эхо Петербурга» Виталий Дымарский поверил мошенникам, сфальсифицировавшим ДТП, и сразу отдал им три миллиона рублей наличными, взятыми из собственной квартиры.

Об инциденте сообщил Telegram-канал «Медиатехнолог». По данным ресурса, Дымарский выходил из автомобиля в тот момент, когда к нему подошли неизвестные и потребовали возместить стоимость дорогих часов Patek Philippe, якобы поврежденных потому, что журналист сбил на машине одного из подошедших пешеходов.

Главред «Эха Петербурга» отдал мошенникам три миллиона наличными

Глава радиостанции проводил мошенников к себе в квартиру, где отдал три миллиона рублей наличными. Авторы канала удивились тому, что главный редактор обладает такой суммой наличных средств: даже если его зарплата исчисляется сотнями тысяч рублей, хранить дома миллионы может позволить себе лишь очень обеспеченный человек.

«Но смешнее ситуация, когда журналист оппозиционного издания, мечтающий жить в справедливой стране по законам, убежденный в порочности прогнившей криминальной системе России, пытается законы эти обойти, чтоб избежать лишних проблем — а ведь следовало вызвать полицию, прояснить детали дорожно-транспортного происшествия, с которого Дымарский, по сути, скрылся…», — пишет «Медиатехнолог».

 Главред «Эха Петербурга» отдал мошенникам три миллиона наличными

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Автор: Олег Королев
#россия #петербург #новости #общество #эхо москвы

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