Эксперт объяснил, как курды-террористы угрожают Турции и России

Угрожая безопасности и территориальной целостности Турции, курдские террористы могут представлять опасность и для интересов России в регионе. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» привел доцент Дипломатической академии МИД РФ, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, директор центра востоковедных исследований Владимир Аватков.

«Для Турции сирийские курды всегда представляли опасность с связи с тесной связкой отдельных их представителей с запрещенными группами в Турции, в частности с рассыпавшейся Рабочей партий Курдистана. Во многом сегодня Турецкая республика не доверяет практически всем группам курдов в Сирии в связи с их связями, по их мнению, с запрещенной РПК. Для турецкой территории представляет большую опасность попадание в их руки различных видов и типов вооружений, что может подрывать не только турецкие интересы, но и теоретически может подрывать интересы России в Турции», — объяснил Аватков.

Как отметил собеседник агентства, Россия реализует в Турции различные проекты, в частности «Росатом» строит на южном побережье атомную электростанцию «Аккую» на 4800 мегаватт. В числе других стратегических проектов строящийся газопровод «Турецкий поток», который прокладывается по дну Черного моря.

«Здесь очень важно понимать и соотносить интересы турецкой республики с интересами России, потому что Турция однозначно действует в отношении Сирии, исходя из своей наступательной внешнеполитической линии, но во многом при относительно молчаливом согласии крупных игроков или незначительных протестов с их стороны. Другой вопрос заключается в том, что здесь нужно приучать к ответственному подходу формирования не только зоны безопасности, но и формирования всей системы региональной безопасности», — заключил Аватков.

В понедельник, 21 октября, президент Турции Реджеп Эрдоган исключил переговоры с сирийскими курдами, которым ранее предоставил 120 часов на то, чтобы покинуть 30-километровую буферную зону у сирийско-турецкой границы. Как подчеркнул Эрдоган, Анкара не намерена вступать в переговоры с террористами.

«Если отход террористов не будет реализован, мы продолжим операцию, как только истекут 120 часов. Всего за девять дней мы нейтрализовали 765 террористов, освободив 500 квадратных километров от тирании террористической организации», — заявил о курдах Эрдоган.

Турция 9 октября начала операцию «Источник мира», целью которой заявлена борьба с признанной террористической в ряде стран курдской РПК и террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). В тот же день турецкая авиация нанесла удары по целям на территории Сирии.