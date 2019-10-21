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20:26   21 Октября 2019
Весь мир

Террористы ПНС Ливии семь месяцев не давали россиянам ознакомиться с обвинениями

Террористы ПНС Ливии семь месяцев не давали россиянам ознакомиться с обвинениями

Капитан судна «Теметерон» Владимир Текучев рассказал специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) Аббасу Джуме о том, как террористы ПНС Ливии фабриковали дело против незаконно задержанных россиян.

«Это не суд, а цирк. Мы выполняли роль болванчиков. То есть нас вызывал судья, мы вставали к столу и молчали. К нам никто не обращался. Разговаривали в основном с адвокатом. Разумеется, о чем шла речь, мы не понимали. Затем нас отправляли обратно в тюрьму, ничего не объясняя. Такое впечатление, что создавалась видимость некой деятельности. За все это время мы ни разу даже словом не перекинулись с адвокатом. К тому же эти адвокаты постоянно менялись», – рассказывает Владимир Текучев.

Террористы ПНС Ливии семь месяцев не давали россиянам ознакомиться с обвинениями

На вопрос ФАН о том, предоставили ли осужденным переводчика, Текучев рассказал о сотруднике МИД РФ, основная работа которого, фактически, сводилась к наблюдению за происходящим, не предоставляя никакой информации об уголовном деле и дальнейшей судьбе членов экипажа корабля «Теметерон».

«Это был человек по имени Акрам. Когда мы пытались у него что-то спросить он говорил, чтобы мы не задавали вопросов, потому что он нам все равно ничего не скажет. В итоге с обвинительным приговором нас ознакомили только на седьмой месяц. То есть прошло семь судебных заседаний, прежде чем мы вообще поняли, в чем нас обвиняют», — вспоминает Владимир Текучев.

После вынесения обвинения двое российских граждан — моряки танкера «Теметерон» — были отправлены в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига», подконтрольную террористам группировки RADA. Россияне были освобождены в августе 2019 года.

«Митига» — это неофициальная тюрьма, которая контролируется бандформированием RADA. Ранее на конференции Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Владимир Текучев рассказывал, что охранники тюрьмы практикуют пытки над заключенными.

В настоящей момент в «Митиге» продолжают незаконно удерживаться двое российских граждан, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан.

 

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Автор: Олег Королев
#политика #ливия #весь мир #пнс

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