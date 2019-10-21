Команда Сивохо получила заслуженную двойку в финале КВН-1989, считает Гусман

Команда Сергея Сивохо получила заслуженную двойку в финале КВН-1989, считает член жюри игры, режиссер Юлий Гусман. Украинский комик, участник КВН-команды «Дрим-тим» Сергей Сивохо сообщил в Facebook, что занял должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Он даже выложил фотографию удостоверения.

50-летний Сивохо ранее пытался стать депутатом Верховной рады Украины, но за него не было отдано необходимого количества голосов. Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) вспомнили, как в финале игры КВН 1989 года команде Сергея Сивохо не удалось стать победителями из-за музыкального конкурса. Во время выступления Сивохо спел фразу: «В синагоге нашей, в вашей…», обращаясь к кому-то из жюри.

Когда судьи стали выставлять оценки командам, Юлий Гусман влепил «Дрим-тиму» двойку, хотя остальные члены жюри поставили высший балл. Тогда выступление команды Гусман назвал «шлягерами из других программ центрального телевидения». Именно двойка Гусмана не позволила команде Сергея Сивохо победить.

В беседе с корреспондентом ФАН Юлий Гусман заявил, что сидит в жюри КВН с 1986 года и в течение этого времени поставил огромное количество двоек, но ни разу не дал эту оценку на эмоциях или незаслуженно. Он отметил, что не помнит того выступления Сивохо, но самого его помнит прекрасно.

«Большой, здоровый, толстый, обрюзгший», — описал Юлий Гусман нового украинского политика.

Гусман заявил, что не держит на него зла, даже если бы и помнил песню о «вашей синагоге».