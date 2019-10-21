Макрон потребовал продлить перемирие в операции Турции против курдов-террористов в Сирии

Президент Франции Эмануэль Макрон в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным отметил важность продления режима прекращения огня в Сирии и разрешение кризиса дипломатическим путем. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

В понедельник Путин обсудил по телефону с французским коллегой Макроном ситуацию на северо-востоке САР и запуск Конституционного комитета под эгидой ООН для начала межсирийского диалога. Также обсуждалось разведение сил в Донбассе и соблюдение Киевом «формулы Штайнмайера».

Ранее французский президент решительно осудил военную операцию Турции в Сирии и призвал власти страны как можно быстрее прекратить боевые действия. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что «сильно ударит» по Турции, если Анкара не прекратит военные действия на севере Сирии. В скором времени Турция и США договорились о временной приостановке военной операции «Источник жизни» до полного вывода из региона курдских боевиков.