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20:08   21 Октября 2019
Россия

Актер Владимир Машков стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Актер Владимир Машков стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Актер Владимир Машков стал новым героем проекта Федерального агентства новостей (ФАН) о патриотах. Он снялся в главной роли самого кассового фильма российского кинематографа «Движение вверх», где сыграл тренера сборной СССР по баскетболу Владимира Горожанина.

Кинокритик Антон Долин отозвался о фильме как о картине, которую можно ставить в один ряд с хорошими голливудскими фильмами, только она не о спортивных состязаниях, а о Родине. Долин отметил, что главной линией фильма является вопрос о настоящем патриотизме, чему помог отличный актерский состав «Движения вверх».

Актер Владимир Машков стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Владимир Машков говорит, что любовь к России невозможно сыграть и изобразить на экране. По его словам, патриотизм является обязательным критерием человечности.

«Человек может отказаться от родины, но при этом он станет холодным и циничным человеком, который не способен самому себе задавать вопросы и на них отвечать», — уверен Владимир Машков.

К слову, актер Владимир Машков имеет активную гражданскую позицию. Он был доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра столицы, а также в ходе президентской кампании поддерживал Владимира Путина, когда он баллотировался на пост президента в 2018 году.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #машков

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