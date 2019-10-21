Путин поговорил с Макроном о ситуации в Сирии и на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию на северо-востоке САР и запуск Конституционного комитета.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, уточняя, что разговор двух лидеров состоялся по инициативе французской стороны. Обсуждалась обстановка на северо-востоке Сирии, необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность САР.

«Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых Россией усилиях по стабилизации ситуации в регионе, включая содействие установлению контактов между заинтересованными сторонами и обеспечению интересов всех этноконфессиональных групп», — заявили в Кремле.

Главы государств подчеркнули в разговоре и важность начала межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета под эгидой ООН. Путин и Макрон также отметили безальтернативность разведения сил у Золотого и Петровского в Донбассе и соблюдение Киевом «формулы Штайнмайера».

Напомним, 12 октября Макрон обсудил с президентом США Дональдом Трампом необходимость прекращения турецкой операции в Сирии.