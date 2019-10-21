Выводимые из Сирии войска США в конечном итоге вернутся домой, сообщил Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что выводимые из Сирии войска США в конечном итоге вернутся домой. Сейчас американская армия покидает север Сирии из-за антитеррористической операции против курдов-террористов, которую проводит Турция.

По словам Трампа, сначала американские войска будут направлены в другие районы, а потом они вернутся на родину.

Ранее президент США пригрозил Анкаре санкциями и пошлинами, если Турция будет уличена в «неприемлемом поведении».

Армия Турции проводит на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», по итогам которой на границе стран будет создана буферная зона безопасности. Операция проводится не против курдов как народности, а против курдских бандформирований, которые объединились с террористами ИГ* (запрещено в РФ) и захватывают чужие территории, убивая людей.

Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции на 12 часов, за это время курды-террористы должны покинуть 30-километровую буферную зону. На эту процедуру у курдских радикалов осталось менее 30 часов.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.