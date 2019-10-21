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Выводимые из Сирии войска США в конечном итоге вернутся домой, сообщил Трамп

Выводимые из Сирии войска США в конечном итоге вернутся домой, сообщил Трамп

 Трамп пригрозил ввести санкции в отношении Турции за «неприемлемое поведение»

Трамп пригрозил ввести санкции в отношении Турции за «неприемлемое поведение»
19:50   21 Октября 2019
Весь мир

Выводимые из Сирии войска США в конечном итоге вернутся домой, сообщил Трамп

Выводимые из Сирии войска США в конечном итоге вернутся домой, сообщил Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что выводимые из Сирии войска США в конечном итоге вернутся домой. Сейчас американская армия покидает север Сирии из-за антитеррористической операции против курдов-террористов, которую проводит Турция.

По словам Трампа, сначала американские войска будут направлены в другие районы, а потом они вернутся на родину.

Ранее президент США пригрозил Анкаре санкциями и пошлинами, если Турция будет уличена в «неприемлемом поведении».

Выводимые из Сирии войска США в конечном итоге вернутся домой, сообщил Трамп

Армия Турции проводит на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», по итогам которой на границе стран будет создана буферная зона безопасности. Операция проводится не против курдов как народности, а против курдских бандформирований, которые объединились с террористами ИГ* (запрещено в РФ) и захватывают чужие территории, убивая людей.

Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции на 12 часов, за это время курды-террористы должны покинуть 30-километровую буферную зону. На эту процедуру у курдских радикалов осталось менее 30 часов.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #турция #политика #трамп #весь мир

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