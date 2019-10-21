Трамп пригрозил ввести санкции в отношении Турции за «неприемлемое поведение»

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести санкции в отношении Анкары за возможное «неприемлемое поведение» в Сирии, где армия Турции борется с курдами-террористами. Его слова цитирует агентство Reuters.

По словам Трампа, в Сирии соблюдается режим прекращения огня, о котором Вашингтон и Анкара договорились 17 октября. Американский лидер отметил, что в регионе все же происходят «некоторые столкновения», но их не так много.

«У нас скоро появятся очень хорошие новости. Прекращение огня в Сирии соблюдается», — цитирует президента США пресс-служба Белого дома.

Кроме того, Трамп добавил, что если поведение Турции будет «неприемлемым», то США введет в отношении страны санкции и пошлины.

9 октября армия Турции проводит антитеррористическую операцию на севере Сирии против курдов-террористов и представителей ИГ* (запрещено в РФ). Целью является создание 30-километровой буферной зоны безопасности.

Анкара подчеркивает, что борется не против курдов как национальности, а против представителей курдских бандформирований, которые захватили территории на севере Сирии и устанавливают там свои порядки, под предлогом борьбы с террористами убивая местное население.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.