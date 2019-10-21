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19:34   21 Октября 2019
Россия

Следствие установило подозреваемых по делу о взрыве газа в Шахтах

Следствие установило подозреваемых по делу о взрыве газа в Шахтах

Двое подозреваемых по уголовному делу о январском взрыве газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области, где погибли пять человек, установлены следствием — это слесарь и начальник внутридомового газового оборудования.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Отмечается, что в отношении начальника газового оборудования и слесаря возбуждено уголовное дело. В последний раз слесарь проводил проверку во взорвавшейся квартире в 2016 году, но мер по замене принудительной вентиляции на естественную принято не было. Последующие два года оборудование в квартире совсем не проверялось.

«В действиях начальника службы внутридомового газового оборудования Шахтинского филиала и слесаря усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц», — сообщили в СК, цитирует ТАСС.

Следствие установило подозреваемых по делу о взрыве газа в Шахтах

Напомним, 14 января 2019 года в жилом доме Шахт произошел взрыв газа: частично обрушились пять квартир на восьмом и девятом этажах, погибли пять человек. Тогда свидетели сообщили, что накануне взрыва в подъезде чувствовался запах бытового газа.

Эпицентром взрыва стала квартира, в которой проживала пенсионерка 1952 года рождения. У нее изъяли газовую плиту: кран подачи газа в квартиру на момент осмотра находился в положении «открыто». 21 января в городской администрации заявили, что жители Шахт бесплатно предоставят жилье пострадавшим после взрыва.

Следствие установило подозреваемых по делу о взрыве газа в Шахтах

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Автор: Тимофей Булочкин
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