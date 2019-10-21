Депутатов рассердило отсутствие Джонсона на заседании парламента по Brexit

Палата общин в понедельник, 21 октября, вновь собралась на заседание, чтобы обсудить дальнейшую процедуру по голосованию по выходу Великобритании из Европейского союза. Однако британский премьер Борис Джонсон не явился и направил вместо себя министра по делам Brexit Стивена Баркли.

Депутаты не только раскритиковали решение Джонсона, но и посчитали подобное поведение неуважительным по отношению к парламенту. Лидер парламентской фракции Шотландской национальной партии (SNP) в парламенте Иан Блэкфорд заявил, что хочет знать, где находится Борис Джонсон.