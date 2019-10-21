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19:23   21 Октября 2019
Весь мир

Депутатов рассердило отсутствие Джонсона на заседании парламента по Brexit

Депутатов рассердило отсутствие Джонсона на заседании парламента по Brexit

Палата общин в понедельник, 21 октября, вновь собралась на заседание, чтобы обсудить дальнейшую процедуру по голосованию по выходу Великобритании из Европейского союза. Однако британский премьер Борис Джонсон не явился и направил вместо себя министра по делам Brexit Стивена Баркли.

Депутаты не только раскритиковали решение Джонсона, но и посчитали подобное поведение неуважительным по отношению к парламенту. Лидер парламентской фракции Шотландской национальной партии (SNP) в парламенте Иан Блэкфорд заявил, что хочет знать, где находится Борис Джонсон.

«Где он? Где уважение премьер-министра этому парламенту?» — задался риторическим вопросом депутат.

По его словам, Бориса Джонсона унизило поражение в палате общин в субботу, 19 октября, когда парламентарии отказали премьеру в «антидемократическом» соглашении по Brexit.

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Автор: Анатолий Кубарев

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