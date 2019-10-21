Депутатов рассердило отсутствие Джонсона на заседании парламента по Brexit
Палата общин в понедельник, 21 октября, вновь собралась на заседание, чтобы обсудить дальнейшую процедуру по голосованию по выходу Великобритании из Европейского союза. Однако британский премьер Борис Джонсон не явился и направил вместо себя министра по делам Brexit Стивена Баркли.
Депутаты не только раскритиковали решение Джонсона, но и посчитали подобное поведение неуважительным по отношению к парламенту. Лидер парламентской фракции Шотландской национальной партии (SNP) в парламенте Иан Блэкфорд заявил, что хочет знать, где находится Борис Джонсон.
«Где он? Где уважение премьер-министра этому парламенту?» — задался риторическим вопросом депутат.
По его словам, Бориса Джонсона унизило поражение в палате общин в субботу, 19 октября, когда парламентарии отказали премьеру в «антидемократическом» соглашении по Brexit.
The First Ministers of Scotland and Wales have done what Boris Johnson childishly couldn't - signed their names on a letter to the European Union. Scotland, and Europe, know who the adults in the room are... and it's not the UK government. https://t.co/oy52GS0tVS— Ian Blackford (@IanBlackfordMP) 21 октября 2019 г.