Курды-террористы надеялись, что покровители из США остановят операцию, считает эксперт

Курды-террористы надеялись, что покровители из США смогут остановить антитеррористическую операцию Турции в Сирии, считает эксперт, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, курдские террористы пытались удержать натиск армии Турции до последнего.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились о режиме тишины на 120 часов, в течение которых курды-радикалы должны покинуть 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции. Главари курдов-террористов начали отвод войск только на третий день, когда стало понятно, что им не удастся удержать под контролем территорию южнее Телль-Абъяда.

МИД Турции сегодня напомнил, что у курдских бандформирований осталось менее 35 часов, чтобы выполнить обязательства, так как армия Турции пойдет вглубь Сирии, чтобы сформировать буферную зону безопасности на границе.

По мнению Владимира Шаповапова, курды-террористы до последнего надеялись, что США помогут им разрешить ситуацию и верили в то, что американские союзники их не бросят и не нарушат свои обещания. Эксперт отметил, что история не учит курдов ничему, ведь США уже предавали их интересы, хотя радикальные курды продолжали доверять армии США.

«Это прежде всего говорит об ошибках и недочетах в стратегии курдских террористов, которые недооценили коварство Вашингтона», — цитирует Владимира Шаповалова Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам эксперта, армия США думала, что останется в Сирии надолго, но сейчас потребовался отвод войск, поэтому они перестали чувствовать себя полноправными хозяевами на оккупированных курдами территориях.

«Военные США не были готовы к тому, что в один момент придется бежать, подбирая выпадающий из кузова скарб», — отмечает Шаповалов.

Эксперт также говорит, что никакого плана по эвакуации с территории Сирии у военных США не было, поэтому они покидали свои базы в спешке, оставляя важные документы и личные вещи. Шаповалов уверен, что это произошло потому, что США не воспринимали всерьез готовящуюся Анкарой антитеррористическую операцию в Сирии.

9 октября армия Турции начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии против курдов-террористов и представителей ИГ* (запрещено в РФ). Члены курдских бандформирований под предлогом борьбы с ИГ* захватили территории, где проживают арабы-сунниты, они уничтожают местное население и устанавливают свои порядки. Анкара подчеркивает, что ведет борьбу не с курдами как народностью, а именно с теми представителями курдских военных бандформирований, которые убивают людей в Сирии и мешают людям жить мирно.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.