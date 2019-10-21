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19:05   21 Октября 2019
Россия

США не дали визы восьми российским делегатам Первого комитета ГА ООН

США не дали визы восьми российским делегатам Первого комитета ГА ООН

Американские визы для участия в работе Первого комитета Генассамблеи ООН в этом году не получили восемь россиян — среди них дипломаты МИД, представители Минобороны и «Роскосмоса».

Об этом сообщил зампред РФ при ООН в Женеве Андрей Белоусов, уточнив, что представители российских внешнеполитического, оборонного ведомств и госкомпании «Роскосмос» должны были принять участие в тематических дискуссиях и мероприятиях на полях Первого комитета, а также в консультациях по проектам резолюций.

«Последнее заседание комитета по сношениям со страной пребывания продемонстрировало, что власти США не собираются менять свою позицию и пересматривать свою дискриминационную визовую политику, несмотря на то что вопрос ставится вполне конкретно, остро и имеет под собой солидное правовое основание», — цитирует Белоусова ТАСС.

США не дали визы восьми российским делегатам Первого комитета ГА ООН

Дипломат отметил, что США не приняли никаких шагов по улучшению ситуации с выдачей виз российским делегатам.

Напомним, 4 октября США не предоставили визы некоторым членам российской делегации, которые планировали принять участие в работе комитета в Нью-Йорке.

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Автор: Тимофей Булочкин
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