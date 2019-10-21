Двое угонщиков машины в Москве ударили монтировкой сотрудника полиции. Инцидент произошел на востоке столицы днем в понедельник, 21 октября.

В полицию поступило сообщение, что неизвестные пытаются вскрыть автомобиль на улице Суздальской. На место прибыли сотрудники ППС, которые увидели двух мужчин. При задержании преступники стукнули одного из полицейских монтировкой по голове.

По факту случившегося СК РФ завел уголовное дело. В каком состоянии сейчас находится пострадавший полицейский, не сообщается, передает Интерфакс.