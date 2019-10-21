Минобороны РФ опровергло информацию о пуске «Калибров» не с первого раза

Опубликованная РБК информация о якобы взлете «не с первой попытки» ракет «Калибр» с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск» во время учений «Гром-2019» — «глупость от начала до конца». Об этом в понедельник, 21 октября, сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, пуск с малого ракетного корабля «Град Свияжск» прошел штатно и успешно. Кадры показывали по центральным телеканалам. Ракетный корабль «Татарстан» изначально не оснащали «Калибрами».

«Вызывает сожаление, что РБК, не проведя элементарный фактчекинг, в погоне за цитируемостью на теме дискредитации успешно проведенного учения «Гром-2019», в очередной раз стал жертвой обмана со стороны дилетантов», — резюмировали в Минобороны РФ.