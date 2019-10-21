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18:25   21 Октября 2019
Россия

Росатом возобновил геологоразведку урана в Намибии

Росатом возобновил геологоразведку урана в Намибии

Южноафриканская страна продлила срок действия четырех лицензий компании «Ураниум Уан Груп» (U1 Group, дочерняя компания госкорпорации «Росатом»), что позволило возобновить геологоразведку урана в районе Аранос в Намибии. Об этом сообщил в понедельник, 21 октября, помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в апреле 2019 года власти Намибии продлили срок действия четырех лицензий «Ураниум Уан Груп», поэтому возобновили геологоразведочные работы как на старых, так и новых площадях уранового месторождений в бассейне Аранос.

Намибия входит в число ведущих государств по запасам урана. В 2018 году Uranium One получила восемь лицензий на разведку урана в Намибии. В декабре 2016 года южноафриканская страна отменила мораторий, который не позволял получать новые лицензии на разведку и добычу урана.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #росатом #уран #намибия

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