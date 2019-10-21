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18:29   21 Октября 2019
Россия

Налоговые льготы в Петербурге помогут развить железнодорожный транспорт, уверены эксперты

Налоговые льготы в Петербурге помогут развить железнодорожный транспорт, уверены эксперты

Эксперт уверен, что налоговые льготы в Санкт-Петербурге помогут развить железнодорожную инфраструктуру и помочь в развитии работы промышленных предприятий. По мнению экспертов, это положительно отразится на притоке инвестиций.

В Смольном прошло обсуждение введения механизма налогового вычета, в совещании принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Заместитель начальника Октябрьской железной дороги по взаимодействию с органами власти Игорь Лобко сообщил, что для города и РЖД важно развивать и производить интеграцию железнодорожной инфраструктуры в транспортную сеть Петербурга, а также обновлять подвижной состав и проводить реконструкцию транспортных узлов.

Налоговые льготы в Петербурге помогут развить железнодорожный транспорт, уверены эксперты

По словам Игоря Лобко, налоговые льготы позволят предприятиям вести модернизацию, а город получит развитие. Эксперт уверен, что горожане, благодаря налоговым льготам, получат современную транспортную сеть, передают «Невские новости».

Партнер компании Forte&Law Антон Кабаков выразил уверенность, что налоговые льготы станут эффективным методом повышения инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга.

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Автор: Ольга Воскресенская
#экономика #петербург #налоги #беглов

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