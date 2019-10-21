Общественную палату РФ вместо Фадеева временно возглавит Герой РФ Бочаров

Исполнять обязанности главы Общественной палаты РФ вместо Валерия Фадеева, который назначен на должность председателя Совета по правам человека при президенте РФ, будет Герой РФ, полковник ФСБ Вячеслав Бочаров. Об этом «Политике Сегодня» сообщил член ОП Александр Малькевич.

«Сейчас исполнять обязанности секретаря будет первый заместитель секретаря Общественной палаты, Герой РФ Вячеслав Бочаров. Так уже было в прошлом созыве, когда прежний глава палаты Александр Бречалов был назначен врио главы Республики Удмуртия. Примерно полгода Бочаров исполнял обязанности секретаря», — рассказал Малькевич.

Он напомнил, что глава ОП избирается членами палаты на пленарном заседании. Оно состоится 10 и 11 декабря 2019 года.

Валерий Фадеев, возглавлявший ОП РФ с 2017 года, указом президента РФ был назначен на пост председателя Совета по правам человека. Прежний глава - Михаил Федотов освобожден от этой должности, так как достиг предельного возраста госслужбы - 70 лет. В обновленный состав СПЧ включены также уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и журналист Кирилл Вышинский.

«Яркое и значимое усиление совета» , — прокомментировал Малькевич.

Общественная палата РФ — консультативно-совещательный орган, созданный в 2005 году. Ее деятельность направлена на согласование интересов граждан, общественных объединений, органов госвласти и местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан,