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17:59   21 Октября 2019
Россия

Володин посетит европейскую конференцию спикеров парламентов во Франции

Володин посетит европейскую конференцию спикеров парламентов во Франции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит европейскую конференцию спикеров парламентов во Франции. Как сообщил журналистам Володин, поездка в Страсбург запланирована на четверг, 24 октября.

По словам Володина, в командировку отправятся участники всех фракций Госдумы. Он также отметил, что представители фракций поддержали решение и заявили, что необходимо участвовать в конференции. Кроме того, Володин добавил, что в рамках поездки во Францию он проведет двусторонние встречи с главами европейских парламентов. Конкретные фамилии спикер Госдумы не назвал, но отметил, что повестка будет насыщенной и напряженной, так как уже сейчас известно, что ряд руководителей парламентов будут участвовать в конференции, передает ТАСС.

Вячеслав Володин отметил, что хотел бы встретиться с главой ПАСЕ, так как необходимо обсудить ряд важных вопросов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ес #госдума #володин #политика

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