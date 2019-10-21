Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит европейскую конференцию спикеров парламентов во Франции. Как сообщил журналистам Володин, поездка в Страсбург запланирована на четверг, 24 октября.

По словам Володина, в командировку отправятся участники всех фракций Госдумы. Он также отметил, что представители фракций поддержали решение и заявили, что необходимо участвовать в конференции. Кроме того, Володин добавил, что в рамках поездки во Францию он проведет двусторонние встречи с главами европейских парламентов. Конкретные фамилии спикер Госдумы не назвал, но отметил, что повестка будет насыщенной и напряженной, так как уже сейчас известно, что ряд руководителей парламентов будут участвовать в конференции, передает ТАСС.

Вячеслав Володин отметил, что хотел бы встретиться с главой ПАСЕ, так как необходимо обсудить ряд важных вопросов.