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18:12   21 Октября 2019
Россия

«РусГидро» опровергло данные о неустойчивости Горьковской плотины

«РусГидро» опровергло данные о неустойчивости Горьковской плотины

Компания «РусГидро» опровергла данные ученого Виктора Данилова-Данильяна о якобы существующей неустойчивости Горьковской плотины Нижегородской гидроэлектростанции. Ранее глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что очередная катастрофа может случиться на Горьковской плотине Нижегородской ГЭС.

По его словам, плотину может прорвать, потому что не построили сооружения, предусматривающие ее устойчивость​​​. Так случится, если не ввести Нижегородский низконапорный узел и не достроить Чебоксарский гидроузел. Однако в «РусГидро» не согласись с предположениями ученого.

«Данная информация не соответствует действительности», — ответили в компании.

«РусГидро» опровергло данные о неустойчивости Горьковской плотины

Показатели состояния гидротехнических сооружений, природных и техногенных воздействий контролируют в строгом соответствии с нормативными документами и декларацией безопасности гидротехнических сооружений, объяснили в «РусГидро». Также на Нижегородской гидроэлектростанции установили современную информационно-диагностическую систему мониторинга состояния гидротехнических сооружений.

Система обрабатывает информацию, которую получает с помощью контрольно-измерительных приборов, учитывает визуальный осмотр и обследования, проводимые на ГЭС. Состояние гидротехнических сооружений Нижегородской ГЭС проверяли летом 2019 года.

«Сегодня нет каких-либо данных о ненадлежащем состоянии Горьковской плотины», — резюмировали в компании.

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Автор: Анатолий Кубарев
#русгидро #общество #гэс #плотина

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