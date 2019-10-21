«РусГидро» опровергло данные о неустойчивости Горьковской плотины
Компания «РусГидро» опровергла данные ученого Виктора Данилова-Данильяна о якобы существующей неустойчивости Горьковской плотины Нижегородской гидроэлектростанции. Ранее глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что очередная катастрофа может случиться на Горьковской плотине Нижегородской ГЭС.
По его словам, плотину может прорвать, потому что не построили сооружения, предусматривающие ее устойчивость. Так случится, если не ввести Нижегородский низконапорный узел и не достроить Чебоксарский гидроузел. Однако в «РусГидро» не согласись с предположениями ученого.
«Данная информация не соответствует действительности», — ответили в компании.
Показатели состояния гидротехнических сооружений, природных и техногенных воздействий контролируют в строгом соответствии с нормативными документами и декларацией безопасности гидротехнических сооружений, объяснили в «РусГидро». Также на Нижегородской гидроэлектростанции установили современную информационно-диагностическую систему мониторинга состояния гидротехнических сооружений.
Система обрабатывает информацию, которую получает с помощью контрольно-измерительных приборов, учитывает визуальный осмотр и обследования, проводимые на ГЭС. Состояние гидротехнических сооружений Нижегородской ГЭС проверяли летом 2019 года.
«Сегодня нет каких-либо данных о ненадлежащем состоянии Горьковской плотины», — резюмировали в компании.